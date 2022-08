Explosions dans une usine : huit blessés dont un grave

Il est 13h53 à Bergerac lorsque trois explosions sont entendues sur le site extrêmement sensible de l'entreprise EURENCO. Elles ont provoqué un incendie très vite maîtrisé par les pompiers. Le bilan est de huit blessés, dont un en urgence absolue. Il est dans un état très grave ce soir. Au moment de l'accident, il se trouvait juste à l'extérieur du bâtiment dans lequel est fabriquée la poudre pour des obus de canons. Ce site industriel présente des risques d'accidents majeurs. On y fabrique de la nitrocellulose. Un produit chimique explosif à usage principalement militaire. Par chance, le bâtiment où se sont produites les explosions était en maintenance. Peu d'ouvriers et peu de poudres se trouvaient à l'intérieur au moment du drame. Juste après l'accident, les autorités ont mis en place un large périmètre de sécurité autour de l'usine. Selon elles, les fumées dégagées par l'incendie ne sont pas dangereuses pour les riverains. Outre les blessés, entre 20 et 30 personnes ont été touchées par les effets du souffle des explosions. Ils souffrent notamment d'acouphène et sont choqués. Une cellule psychologique est en place sur le site de l'usine. TF1 | Reportage N. Gandillot, Y. Chambon, C. Devaux