Explusés, des squatteurs attaquent la propriétaire en justice

Un immeuble de 800 m2 a été saccagé, pas une pièce n'a été épargnée. Les squatteurs passent 18 mois dans l'immeuble avant de quitter les lieux en janvier. Avertie par le voisinage, la propriétaire récupère alors son bien et change les serrures. Un agent de sécurité garde désormais l'immeuble 24h/24. Anne Gagneux, promoteur immobilier, achète cet immeuble de bureau il y a deux ans et demi avec pour projet de le rénover. Entretemps, plusieurs squatteurs s'installent. Aujourd'hui, deux des squatteurs attaquent la propriétaire en justice. Ils estiment avoir été expulsés avant la date autorisée. Sur l'assignation en justice, l'un des plaignants exige de pouvoir accéder à son domicile, un logement remis en état et 5 000 euros de dommages et intérêts. Contactée, l'avocate des plaignants n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Les voisins, soulagés du départ des squatteurs, craignent de les voir revenir si la justice leur donne raison. Violence, bruit, la situation était devenue infernale. Sur une vidéo, on les voit autour d'un feu allumé devant l'immeuble. Les squatteurs ont même installé une piscine sur le toit. Une décision de justice sera rendue le 14 mars prochain pour savoir si les squatteurs peuvent réintégrer l'immeuble. TF1 | Reportage N. H. Bouziane, Q. Russell