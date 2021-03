Exportations : la Chine ne connaît pas de crise !

Le pays de Mao a retrouvé des couleurs. En pleine pandémie mondiale, la Chine n'a jamais autant vendu à l'étranger, 25% des exportations mondiales en 2020 contre 21 l'année précédente. Il y a bien sûr le matériel médical. Les masques de protection ont rapporté plus de 40 milliards d'euros. Alors que le reste du monde subi confinement sur confinement, les ventes de produits d'intérieurs explosent. Hi-fi, électroménager ou de quoi faire une bonne sieste. Depuis l'été dernier, l'usine de canapé Violino Shenzhen dans le sud du pays tourne à plein régime. 1 500 ouvriers y travaillent 6 jours sur 7. Les commandes ont augmenté de 40%. Chaque jour, l'entreprise expédie un millier de canapés. Arrivé prévu, un mois plus tard dans nos grandes surfaces. Confinement puis déconfinement, et là aussi, la Chine en profite. Pour éviter la promiscuité des transports en commun, le monde entier s'est remis en selle. Une aubaine pour le grand producteur au monde. Chez Golden Wheel Group à Tianjin, au nord-est de la Chine, les commandes ont presque doublé depuis l'an dernier. La cadence s'accélère. Pour répondre à la demande, l'usine a même dû embaucher. Au milieu des VTT et des bicyclettes de ville, le vélo le plus vendu cette année, c'est le modèle électrique. L'empire du milieu se targue d'avoir rallumé le moteur à pleine puissance. Quasiment guérie du coronavirus, la Chine est confiante. Pékin prévoit une croissance de 6% pour 2021.