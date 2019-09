Exposition Toutânkhamon : un succès pharaonique

Remontons 3 300 ans en arrière. À l'époque, le jeune Toutânkhamon régnait sur l'Égypte. L'exposition qui lui est consacrée en ce moment à Paris vient de battre un record de fréquentation. Un million trois cent mille visiteurs, c'est sans précédent, mais est-ce vraiment surprenant ? L'Égypte ancienne est une passion française depuis Champollion. Et cette exposition est gérée comme une tournée de rockstar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.