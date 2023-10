Expulsions : faut-il faire évoluer la loi ?

Qui peut-on expulser aujourd'hui ? La loi permet d'éloigner du territoire un étranger, s'il est en situation irrégulière ou si l'Administration estime qu'il menace l'ordre public. Mais il peut être protégé contre ces expulsions dans certains cas : s'il élève ses enfants en France ou s'il est arrivé sur le territoire avant l'âge de treize ans. Mais attention, ces protections ne fonctionnent pas pour le terrorisme. Ce sont ces protections que le gouvernement veut revoir, notamment pour les étrangers condamnés pour des délits ou des crimes. Prenons l'exemple d'un étranger, arrivé en France à l'âge de treize ans, condamné pour trafic de drogue. Aujourd'hui, il est protégé, avec la nouvelle loi, il ne le serait plus, ce qui inquiète les défenseurs du droit des étrangers. Faut-il aller encore plus loin ? C'est ce que demandent la droite et l'extrême droite. Marine Le Pen propose notamment de s'affranchir des traités européens et internationaux. Elle veut aussi expulser tous les étrangers suspectés de radicalisation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage B. Augey