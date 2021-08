Extension du pass sanitaire : comment centres commerciaux se sont-ils organisés ?

Que ce soit à Saint-Laurent-du-Var ou à Paris, il n'y a pas de file d'attente à l'entrée de ces centres commerciaux. La vérification du pass sanitaire va vite et semble majoritairement comprise. Quelques couacs ont tout de même été constatés dans le sud. Un habitant de la région avait un certificat de vaccination sans QR code. Il n'a pas pu entrer dans le centre commercial où il s'est présenté. À Paris, une expatriée française, vaccinée en Turquie, a vu son certificat de vaccination non reconnu par l'application. L'accès au centre commercial lui a été refusé. Il lui restait pourtant une solution, faire un test antigénique avec un résultat en quinze minutes. Et ça tombe bien, car juste en face de l'entrée du centre commercial, des tentes ont été installées. D'ailleurs, beaucoup s'y sont pressés ce lundi. À l'intérieur des centres commerciaux, les espaces dédiés au commerce semblaient bien vides ce lundi. Cela arrangeait peut-être certains clients, mais pas les commerçants. Sur une quinzaine interrogés, la moitié nous affirme avoir deux fois moins de monde que la semaine dernière. Ils pointent du doigt la mise en place du pass sanitaire. C'est sans compter le coût des contrôles pour les centres commerciaux, environ 30 000 euros par mois et par porte d'entrée.