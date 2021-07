Extension du pass sanitaire : le mode d’emploi

Ils pensaient avoir le temps, mais les voilà bien embêtés. Dans une famille bretonne que nous avons rencontrée, personne n'est encore vacciné. L'extension du pass sanitaire, c'est la douche froide pour eux. En effet, si vous n'êtes pas vaccinés, il faudra multiplier les tests dès la semaine prochaine. À partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à tous les lieux de culture et de loisir rassemblant plus de 50 personnes. On peut citer notamment les salles de spectacles, salles de sports ou encore cinéma. De quoi décourager certains. Début août, le pass sanitaire sera encore élargi. Cette fois-ci, au restaurant, aux centres commerciaux, aux établissements de santé ou encore aux transports de longues distances. Cela concernera aussi les salariés de ces structures. Partout où il sera nécessaire, l'absence de pass sanitaire pourrait être sanctionnée d'une amende de 135 euros. Une certaine tolérance est envisagée dans un premier temps pour les 12-17 ans ayant déjà reçu une dose par exemple. Le délai pour être considéré immuniser après la deuxième injection pourrait être réduit de 14 à 7 jours.