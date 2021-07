Extension du pass sanitaire : un sursis pour les 12-17 ans

Parents ou grands-parents, aujourd'hui, beaucoup profitaient de la plage. D'ailleurs, une bonne nouvelle est tombée pour les familles. Et c'est un souci en moins en tête. Le pass sanitaire ne deviendra obligatoire qu'à partir du 31 août pour les jeunes de 12 à 17 ans. Les vacances peuvent continuer. Les adolescents, premiers concernés, ne boudent pas leur plaisir. Cet été, ils pourront donc facilement prendre le train. À la gare de Toulon (Var), pour quelques familles, le report des mesures a même sauvé les vacances. Elles pourront partir là où elles veulent et profiter de leurs vacances. "C'est toujours un soulagement même pour sortir que ce soit au restaurant avec des amies", se réjouit une adolescente. Sur le marché de Sanary-sur-Mer (Var), ce nouveau revirement interroge, voire agace certains vacanciers. "Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça dès le départ. On prend des mesures et une journée après, on les change", regrette un père de famille. Pour les parents, l'été s'annonce quand même un peu plus simple à organiser pour l'instant.