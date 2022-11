Extraction du pétrole de schiste : les puits de la discorde

Le reportage en tête de cet article montre l'image qu'on se fait d'un puits de pétrole au Texas. Mais désormais, les puits de pétrole ressemblent de plus en plus à des enchevêtrements de tuyaux, d'immenses grues et un bruit à vous donner un bon gros mal de crâne. Chaque couleur représente un puits différent. Chacun pourrait extraire au cours de sa vie, un million de barils. Le sol est gorgé de pétrole, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du pétrole de schiste. Ce sont des gisements très particuliers, longtemps laissés de côté car difficiles à exploiter. Mais avec l'augmentation récente des prix de l'essence, ce pétrole de schiste revient en grâce. Dans un puits classique, le pétrole est pompé directement dans le gisement. Le pétrole de schiste en revanche est beaucoup complexe à aspirer, car il est éparpillé dans le sol. Pour le récupérer, il faut envoyer un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques à très haute pression dans la roche pour la fracturer. Ce mélange s'infiltre alors dans les fissures puis repousse le pétrole vers la surface. C'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Une méthode interdite en France, car considérée comme trop dangereuse. Elle peut polluer les sols, provoquer des séismes et biens plus encore selon ses opposants. Quand nous des dangers de la fracturation hydraulique à Mike Oestmann, PDG de Tall City Exploration, le patron de cette compagnie pétrolière a une réponse plutôt pragmatique. En effet, une part croissante de notre essence et de notre gaz est extraite aux États-Unis, grâce à cette méthode, pourtant interdite chez nous. La fracturation hydraulique est aussi critiquée en Amérique. Mais elle permet au pays d'être très largement le premier producteur mondial de gaz et de pétrole. TF1 | Reportage A. De Précigout, J. Asher. H. Ecarnot