Fabien Galthié: la machine à gagner du XV de France

Il y a deux semaines, Fabien Galthié reçoit son staff dans sa maison d'enfance dans le Lot. Autour de lui, notamment, le manager Raphaël Ibañez, William Servat, l'entraîneur des avants. Entre le feu qui crépite et les fauteuils d'époque, c'est d'abord la stratégie pour gagner la Coupe du Monde de Rugby qui débutera le 8 septembre 2023 chez nous. Le sélectionneur ne les reçoit pas chez lui par hasard. "On trouve ici le calme, la sérénité pour bien travailler. Il faut une cohérence à notre projet qui est toujours de rassembler, de fédérer et de partager avec les Français", a-t-il notamment souligné. Ce projet a commencé il y a quatre ans. Il a ramené le XV de France au premier plan après des années d'échec. Bien sûr, Fabien Galthié bénéficie d'une génération de joueurs exceptionnels comme Romain Ntamack, et surtout Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde. Mais la méthode du patron pèse lourd dans cette renaissance entre sa séance de rugby et des moments plus étonnants, avec le chanteur Jean-Louis Aubert ou l'acteur Jean Dujardin invité au centre d'entraînement. C'est une façon de confronter les joueurs à d'autres exemples de réussite. La leur, c'est un Grand Chelem remporté en 2022, et désormais dans 100 jours, le grand objectif de leur carrière et celle du sélectionneur, la Coupe du Monde. TF1 | Reportage D. Piereschi, R. Reverdy