Fabrication de batteries électriques : le défi de la formation

Il a passé presque toute sa carrière dans l’industrie automobile. Mais aujourd’hui, c’est dans la société ACC, à Douvrin (Pas-de-Calais), que Vincent Beauchot est agent de maintenance dans cette gigafactory, flambant neuve, en image, qui produit des batteries électriques. Il n’a pas changé de métier, mais son métier a changé. Après dix-huit mois de formation et d’apprentissage, il est prêt à travailler dans cette usine, d’une nouvelle ère. Réapprendre ou recréer de nouveaux métiers, au total, 250 personnes y travaillent et ce chiffre aura doublé à la fin de l’année 2023, avec des profils qui n’existent tout simplement pas encore en Europe. On est très loin de la mécanique des moteurs thermiques, la batterie électrique se fabrique en blouse blanche. Selon Mathieu Hubert, secrétaire général chez ACC à Douvrin en Pas-de-Calais, c’est un très grand défi, d’autant que l'entreprise n’est pas la seule à s’implanter dans les Hauts-de-France. En tout, quatre gigafactory se créent, en plus de celle à Douvrin. On en comptera deux à Dunkerque et une à Douai, sur ce site en construction, en image. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette