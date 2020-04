Fabrication de respirateurs : les industriels à la rescousse des hôpitaux

Pour sauver des vies, il faut des respirateurs en nombres suffisants. De grands groupes industriels français se sont donc attelés à la tâche en signe de solidarité. Un consortium de quatre entreprises a uni ses forces et devrait produire 10 000 appareils dans les trois prochaines semaines. Nous avons visité quelques-uns des ateliers de fabrication.