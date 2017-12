Fabrice Luchini : Johnny Hallyday "avait une humilité, une fascination du métier de comédien"

Après Jean-Claude Camus, Sheila et Bernard Violet, c’est au tour de Fabrice Luchini de rendre hommage à Johnny Hallyday. Les deux hommes étaient réunis autour du film "Jean-Philippe" en 2006. "Il faisait partie des immenses stars qui enlèvent toute intimidation. Quand vous étiez à côté de lui, il te donnait l'illusion ou la réalité qu'il n'était pas cette incroyable légende", raconte Fabrice Luchini. L'acteur se souvient d'un homme qui "avait une humilité, une fascination du métier de comédien". "Sa mort est inconcevable". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 06 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.