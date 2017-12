Comment est fabriqué votre passeport ?

Pour obtenir un passeport, la première étape indispensable est de se rendre en mairie pour prendre quelques photos sans sourire, remplir des documents et enregistrer ses empreintes digitales. En quelques minutes, la demande de fabrication est envoyée. Le Groupe Imprimerie Nationale gère ensuite la totalité du processus de production. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.