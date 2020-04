Fabriquer un masque soi-même : les bons et mauvais conseils qui circulent sur Internet

En annonçant le déconfinement progressif à partir du 11 mai lundi soir, Emmanuel Macron a également évoqué le port systématique de masque "grand public". De nombreux conseils circulent sur Internet pour leur fabrication et pour leur entretien. Mode d'emploi détaillé par notre journaliste Samira El Gadir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.