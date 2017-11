La fabuleuse épopée américaine d'un Rodin

Un buste impérial sculpté par Auguste Rodin trônait depuis quatre-vingts ans dans l'indifférence la plus totale dans une salle de mairie près de New York. C'est une jeune étudiante en art qui a découvert la signature du père de la sculpture moderne. Mais d'où provenait ce chef d'œuvre? Et comment a-t-il traversé l'Atlantique ? Nos correspondants aux États-Unis ont enquêté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.