Face à la délinquance des jeunes : des villes passent à l'action

La commune dispose désormais de 300 caméras contre seulement 35, il y a quatre ans. Une solution pour faire face à la délinquance des mineurs. "Grâce à l'efficacité de nos agents qui regardent les images en temps réel, ça permet d'anticiper certains actes malveillants. C'est extrêmement dissuasif", explique un responsable de la ville. Rodéos urbains, tirs de mortiers ou encore tapages nocturnes, insultes ou encore agressivité... Ce sont autant de problèmes récurrents à Bron (Rhône). Il y a deux ans, une école de la commune a subi une intrusion. Huit jeunes âgés de neuf à treize ans saccagent deux salles de classe. Depuis 2021, la ville assure avoir réduit de moitié la délinquance des jeunes qui ne représenterait plus que 10% des incivilités. Mais la répression ne suffit pas. Un club de foot associatif, situé dans un quartier prioritaire, accompagne près de 350 enfants. Et il n'y a que le football. Au lieu d'un couvre-feu pour les moins de 13 ans, le maire demande à l'État plus de dotation. Le Premier ministre Gabriel Attal se rendra à Valence vendredi et fera de nouvelles annonces pour prévenir la délinquance des mineurs TF1 | Reportage S. Agi, C. Bruère