Face à la hausse des prix, vous avez changé vos habitudes

Face à l'inflation, comment remplir son caddie sans dépasser le budget ? Entre les fournitures scolaires des enfants, les vêtements, les appareils électroniques ou la décoration, de nombreux clients doivent désormais faire des choix. Les vêtements ne sont plus votre priorité, tee-shirts, robes, débardeurs, les achats sont en baisse de 4% en un mois. Plus d'achats plaisir non plus. Pour les meubles et les objets de décoration : moins 2%. Les téléphones et les ordinateurs sont aussi délaissés. Pour cette experte, Emilie Dubuc, nous consommons désormais de manière beaucoup plus prudente. "Le contexte de la rentrée, le contexte de l'augmentation des prix de l'énergie et de l'inflation font en sorte que les consommateurs vont planifier leurs budgets pour les mois à venir", souligne-t-elle. Un autre changement d'habitude, c'est la chasse aux promotions et aux produits bon marché. Le seul budget auquel les Français n'ont pas été trop regardants : les vacances. Pour les hébergements et les restaurations, vos dépenses ont augmenté de 13%. Pour cela, de plus en plus de Français ont néanmoins dû puiser dans leurs économies. TF1 | Reportage V. Dépret, S. Fortin, V. Brossard