Face à la mer : ces propriétaires que l'érosion n'effraie pas

Vivre à flanc de falaise, investir pour une vue imprenable, malgré la menace de l'érosion, c'est le choix qu'a fait Patricia, récente propriétaire. Dans 30 ans, peut-être plus, sa maison aura disparu. En Normandie, 50% du littoral est menacé par la montée des eaux. Mais, les maisons en bord de mer s'arrachent au prix du marché. Dans la Manche, elles sont menacées par la submersion. Un agent immobilier le constate. Cela ne dissuade pas les potentiels acheteurs. Pourtant, le danger est bien là. Le département vient d'allouer huit millions d'euros dans un projet de délocalisation d'entreprise et de maison. Un ostréiculteur est concerné. Son entrepôt est à seulement quelques mètres de la mer. Renforcer le trait de côte coûterait moins cher, mais à long terme, il faudra quand même déménager. Il est vrai que l'enveloppe de huit millions d'euros est insuffisante. Avec les assurances et les indemnisations possibles, les maisons menacées par l'érosion continueront d'attirer de potentiels acheteurs. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos