Face à l'insécurité à Nantes : des policiers en renfort

Ils sont là tous les jours depuis septembre. Dans le centre de Nantes (Loire-Atlantique), le nombre des patrouilles de police à pied a doublé. Les efforts se concentrent dans le quartier de la Croisée des trams. C'est dans cette partie du centre, un passage de passage fréquenté, qu'agissent de jeunes délinquants, souvent mineurs. Ce quartier n'était pas le même quand nous y étions venus en septembre 2022. Cette riveraine nous montrait les dealers installés sous sa fenêtre et se faisait immédiatement menacer. Depuis que la police a renforcé sa présence, le quartier est bien plus tranquille, comme le témoignent des commerçants qui y travaillent. Ces derniers mois, la police a reçu 70 agents en renfort ainsi qu'une unité de CRS. La mairie, elle aussi, a pris des mesures. Tous ces efforts ont porté ses fruits. À l'automne 2022, le nombre de vol avec ou sans violence à diminué de 28 % et des cambriolages de 20 % par rapport à 2021. Dire que Nantes a la réputation de ville dangereuse, presque invivable est exagéré selon des personnes qui habitent dans les zones décriées. Alors, pourquoi y a-t-il ce sentiment d'insécurité dans cette ville de la Loire-Antlantique ? En tout cas, la ville veut prolonger ses efforts. Elle va faire installer une centaine de caméras de surveillance supplémentaires et va doubler les effectifs de sa police municipale. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Derre