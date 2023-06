Face à Vinted et Le Bon Coin, Emmaüs contre-attaque

Pour Baptiste, c'est désormais un réflexe. Quand il se lasse d'un vêtement, il le vend. Cela lui rapporte une centaine d'euros par mois. Revendre ses vêtements en ligne n'a jamais été aussi simple. Il est donc beaucoup plus rare que cet étudiant donne ce qu'il ne porte plus. Comme Baptiste, de plus en plus de Français ont tendance à donner uniquement ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. La qualité des dons aux associations ne cesse de se dégrader. Depuis quelque temps, certains bénévoles chez Emmaüs ont le sentiment que le centre est devenu une sorte de dépotoir. Il y a 20 ans, 60 % des dons étaient revendables. Aujourd'hui, ce n'est plus que 40 %. Pour l'instant, les finances de l'association tiennent bon. Mais face au succès des applications de revente, son modèle est menacé. Pour éviter ça, Emmaüs réagit avec une campagne de sensibilisation inédite sur les réseaux sociaux, et un appel aux dons un peu spécial. Il vise les jeunes utilisateurs de Vinted directement sur l'application. Mais pour certains, sensibiliser les Français ne suffira pas. Le secrétaire général du Secours populaire propose, par exemple, de mettre en place un reçu fiscal pour les dons matériels. "Ça veut dire que lorsque je donne un bien qui vaut 100 euros, je vais pouvoir déduire 66 euros de mes impôts, ou de créer une taxe sur le numérique, de créer une taxe de solidarité à chaque fois qu'il y a une transaction sur une vente sur l'une de ces plateformes", explique le secrétaire national, Jean Stellittano. De son côté, Vinted se défend de faire de la concurrence aux associations. Contacter, l'entreprise nous assure qu'elle réfléchit même à les soutenir financièrement. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon, F. Petit