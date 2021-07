Face au manque de main-d'oeuvre, les recrutements saisonniers sont un véritable casse-tête

Sans eux, vos vacances ne seraient pas les mêmes. Les saisonniers sont les petites mains indispensables des stations balnéaires. Pourtant cette année, partout, ils manquent à l'appel. L' hôtel-restaurant 3 étoiles "Printania" à Dinard (Ille-et-Vilaine) en a fait les frais. Avec une vue sur la mer, la salle devrait être pleine. Mais le cuisinier s'est blessé et le propriétaire Jacques de Ribaucourt ne trouve personne pour le remplacer. Pôle Emploi compte encore près de 200 offres autour de Dinard et de Saint-Malo. Sans compter ceux qui cherchent de leur côté. Partout, il y a des postes : “commis de cuisine”, “chef de rang en salle”, “chef de partie en cuisine”, “plongeur” ou encore “serveurs”. Bertrand Sion, gérant de la brasserie "Le Glacier" à Dinard, s'est tourné vers les jeunes qui ont de l'énergie à revendre, mais peu d'expérience. Il n'a pas le choix. Avec la crise, certains de ses employés se sont reconvertis. "Beaucoup malheureusement avec le deuxième confinement ont arrêté le métier et ont décidé de ne plus reprendre la restauration parce qu'ils ne veulent plus travailler le soir et le week-end. Donc, trouver quelqu'un qui est déjà formé à ce métier, c’est absolument impossible, explique ce restaurateur. Et lorsqu'il y parvient, un autre problème se pose : le manque de logement. À Saint-Malo, l'association "Ty al Levenez" constate au quotidien cette pénurie de logements. Elle aide tant bien que mal les jeunes, mais sur la côte, tout est déjà pris. Un saisonnier gagne en moyenne un SMIC qu'il complète de pourboires et d’heures supplémentaires : compter 1 500 euros nets. Vous enlevez 600 euros pour le logement, environ la même somme pour l'alimentation et les frais. Résultat, les profits sont limités. Alors, comment attirer ces travailleurs sur la côte ? Dans son camping, "Le Port Blanc", Coralie Chauveau-Payet a eu une idée. “Ça, ce n'est pas le camping normal en fait, c'est aire qu'on a créé vraiment pour l'accueil des saisonniers”, explique-t-elle. Les tarifs sont avantageux : 62 euros la semaine. Elle espère ainsi fidéliser ces saisonniers. Ces initiatives restent rares face à l'ampleur de la crise. En France selon les professionnels du secteur, plus de 100 000 postes saisonniers restent à pourvoir cet été.