Face aux émeutiers : ces habitants qui organisent leur défense

"Mise en place de barrages pour éviter en fait les voitures-bélier"... Ils se présentent comme un groupe de citoyens vigilants. Pour le troisième soir de suite, ces voisins vont braver le couvre-feu afin de "protéger leurs maisons". Ils assurent qu'ils se contentent de surveiller le quartier sans jamais aller à l'affrontement avec les émeutiers et préviennent immédiatement la police en cas de débordements. Ils disent ne pas être armés. Pourtant, un homme tient un bâton dans la main, un autre une pioche. Pour un expatrié, installé en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans, ce sont des moyens de dissuasion. "Ça fait partie de l'intimidation, malheureusement. Je le déplore, mais on n'est plus vraiment au temps de la parole et le visuel fait pour beaucoup", explique-t-il. Cet habitant assure qu'il fuira si le danger devient trop grand. Et c'est le cas de la plupart des personnes interrogées ce jeudi 16 mai 2024. Mais d'autres se disent, à visage découvert, prêts à tout pour se défendre. Aujourd'hui, la tension reste forte, sur une île où près d'un habitant sur trois possède une arme. La moitié est détenue illégalement. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Chevreton, P. Bazergue