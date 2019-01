Face cachée de la Lune : son mystère révélé

Un grand pas de plus vient d’être franchi dans l’exploration spatiale. Un engin chinois vient de se poser sur la face cachée de la Lune et avait déjà pris les premiers clichés. Une première dans l’histoire, car aucun appareil n’avait réussi à atterrir sur place auparavant. Cette sonde spatiale a pour but d’étudier la géologie de cette partie encore inexplorée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.