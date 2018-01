La face cachée du football sort sur les écrans

Le film de Christophe Régin, intitulé "La Surface de réparation", est sorti le 17 janvier 2018 sur les écrans. Il devrait intéresser les jeunes qui rêvent de devenir un jour un footballeur professionnel, car il raconte de manière très réaliste les coulisses des centres de formation. Alors, qu'en pensent les soixante-dix jeunes de treize à vingt ans, qui suivent, en plus de leur scolarité, un entraînement intensif au centre de formation du FC Nantes pour devenir un joueur professionnel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.