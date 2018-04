Facebook : 200 000 comptes ont été piratés en France ?

Le site internet Facebook s'est retrouvé ce jeudi 5 avril 2018 dans la tourmente. Son fondateur Mark Zuckerberg s'est confondu en excuses mercredi 4 avril en reconnaissant que 87 millions de comptes avaient été siphonnés. En effet, des informations personnelles sur les utilisateurs ont été transmises à une obscure société britannique à leur insu. Du coup, le réseau social a dévoilé ses nouvelles mesures pour aider les inscrits à mieux gérer leurs données. D'ailleurs, une loi en Europe était en discussion pour permettre aux internautes de reprendre la main sur ses contacts et ses photos depuis un réseau social. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.