Faciles à copier : ne laissez pas traîner vos clés !

Le trousseau de clés innocemment déposé sur un coin de table, c'est un geste que vous êtes visiblement nombreux à faire. Pourtant, la plupart de vos clés peuvent être reproduites en quelques minutes chez un cordonnier sans exiger la moindre information à votre sujet. Il n’est donc pas difficile pour un voisin ou un employé de maison, mal intentionné, de reproduire vos clés dans votre dos. Pire encore, de simples photos peuvent suffire à un cambrioleur pour reproduire votre précieux sésame. Alexandre Triffault, consultant en sécurité et spécialiste en serrurerie, travaille avec la police. Les techniques employées par les cambrioleurs n’ont aucun secret pour lui. Pour Alexandre, le travail de sensibilisation est une priorité. Notre clé n’a pas donné de fil à retordre à notre expert bien longtemps, une minute à peine pour fabriquer une nouvelle à partir de notre photo. Nous ne vous dirons pas comment, par mesure de sécurité. Il est impossible de chiffrer le nombre de cambriolages effectués avec de fausses clés, mais ils sont de plus en plus nombreux, selon le cabinet d'expertise Saretec. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, A. Chomy, M. Alibert