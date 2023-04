Facture d'eau : on paie comme on consomme

Depuis dix ans, Martine Kiecken, habitante de Dunkerque (Nord), fait très attention à sa consommation d'eau. D'abord, parce que c'est un bien précieux, elle y est sensible pour la planète, mais aussi et surtout parce que ça coûte moins cher. À Dunkerque, moins vous consommez d'eau, plus le tarif est bas. "On fait tourner le lave-vaisselle que quand il est plein, ... Le lave-linge, c'est pareil, on réduit", affirme-t-elle. Quand Martine regarde ses factures, elle s'aperçoit qu'elle paye l'eau quasiment le même prix en 2023 qu'il y a onze ans. Alors que partout ailleurs au pays ça a augmenté. Pour bien comprendre, dans le Dunkerque si vous consommez moins de 80 m³ d'eau par an, vous payez 1,28 euro le m³. Et si vous consommez plus de 200 m³ d'eau par an, vous le payez 3,10 euros. Nathalie est fleuriste à Gravelines (Nord) et elle consomme l'eau avec parcimonie. Résultat, la consommation d’eau ici a baissé. Elle est de 67 m³ par habitant et par an contre 80 m³ en moyenne au pays. Il faut dire aussi que Dunkerque a le réseau d’eau qui a le moins de fuite en Hexagone, c’est bon pour le porte-monnaie. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier