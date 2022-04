Facture d'électricité : la mauvaise surprise des clients de certains opérateurs

De 78 euros à 344 euros par mois. La facture d'électricité de Martine a littéralement explosé de plus de 340%. Son fournisseur, Mint Energie, l'a averti par un simple mail. "Je suis très en colère, ça représente un tiers de ma retraite", a-t-elle dit. Et cette client n'est pas un cas isolé. D'autres ont vu leurs prélèvements augmenter de 800%. Que s'est-il passé ? L'opérateur qui compte 220 000 clients dans l'Hexagone subit de plein fouet la flambée des cours de l'énergie. Il a donc décidé de passer certains contrats au prix du marché, alors qu'ils avaient été signés au tarif réglementé. Chaque client a été informé par courrier électronique. S'il ne répond pas, les nouveaux tarifs s'appliquent automatiquement. Un procédé très discutable selon cette association de consommateurs. Face à la colère de ses clients, Mint Energie promet de faire un geste. Aujourd'hui, on compte une trentaine d'opérateurs alternatifs. Certains ont également modifié leurs contrats et ils sont en droit de le faire selon le national de l'énergie, à condition de prévenir les clients un mois en avance. Mieux vaut donc bien surveiller ses courriers électroniques. Sachez qu'on peut changer d'opérateur à tout moment, sans aucun frais. Avec la flambée des prix de l'énergie, il est conseillé de se tourner vers les tarifs réglementés pour lesquels le gouvernement a plafonné la hausse des prix. T F1 | Reportage J. Roux, F. de Juvigny