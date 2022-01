Facture d'électricité : une commune pleine d'énergie

Au cœur de la Bourgogne, voici Tramayes. Village rural d’un millier d’habitants et pionnier de l’énergie renouvelable. Olivier Pardon y vit depuis 2013. Au moment de son installation, il a opté pour un raccordement à la chaufferie à bois de la commune. Plus pratique, et surtout plus économique. En sept ans, sa facture n’a augmenté que de 5% quand partout en France, le prix de l’énergie flambe. Le secret : cette chaufferie centrale à bois. L'école, la mairie, la salle des fêtes, mais aussi l’Ehpad et une soixantaine de logements en bénéficient. Le maire a décidé de son installation, il y a quinze ans, pour remplacer les vieilles chaudières au fuel. Coût du projet : 1,5 million d’euros, mais l’opération est rentable. L’Ehpad, par exemple, économise plus de 20 000 euros chaque année pour une énergie verte et locale car le bois vient des déchets de cette scierie, située à trois kilomètres du village. Prix de la matière première stable et coût de transport minimum. Après s’être attaqué aux factures de chauffage, Michel Maya s’intéresse à celle d’électricité. Il a donc installé des panneaux solaires sur les toits de son village. Ceux-ci peuvent alimenter une dizaine de logements, mais il veut aller encore plus loin. Avec les économies réalisées, cet ancien ingénieur a pu investir dans la rénovation des bâtiments municipaux, comme l’école primaire, Objectif, cette fois, réduire la consommation d’énergie. Même souci d’économie pour l’éclairage public : les ampoules ont été remplacées et de 23 heures à six heures du matin, le village dort dans le noir. T F1 | Reportage E. Payro, G. Martin