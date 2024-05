Facture d'énergie : surveillez vos prélèvements !

On le redoute souvent, le courrier du fournisseur d'énergie qui annonce une régularisation. Cette année, vous êtes nombreux à vous plaindre des montants demandés. Sylvie Pereira en a fait les frais. Ils sont faramineux. Son fournisseur lui a réclamé plus de 9 000 euros. "On s'attendait à une hausse de 10%, comme il a été annoncé, un peu à droite à gauche, mais pas à cette facture-là, on est pris aux pièges. Heureusement qu'il y avait des économies de côté, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde", déplore-t-elle. Dans son rapport annuel, le médiateur de l'énergie pointe du doigt quatre fournisseurs qui auraient tendance à sous-évaluer les mensualités. L'objectif pourrait être d'attirer les clients, avec au départ des tarifs attractifs. Comme dans l'exemple qu'on voit à l'image, elle est de 95 euros/mois, puis vient la revalorisation (elle est légale), vous êtes obligés de payer 900 euros. La bonne affaire du départ n'en était pas une. Cette méthode est démentie par les fournisseurs. Le médiateur national de l'énergie insiste. Les fournisseurs doivent éviter ces écarts de prix. Pour vous aider à y voir clair, le médiateur a installé un nouveau critère sur son comparateur en ligne. Vous pouvez, vous aussi, ajuster vos mensualités pour éviter les mauvaises surprises directement depuis le site Internet de votre fournisseur d'énergie. TF1 | Reportage L. Kebdani, Q. Danjou, O. Lévesque