Facture énergétique : les maires face à la flambée des prix

Ce mercredi, pour Laurent Pfaadt, le nouveau directeur général des services de Wissembourg (Bas-Rhin), c'est la tournée des chaufferies. La plus importante de la ville alimente plusieurs bâtiments. Et malheureusement, héritage de l'histoire, elle fonctionne au gaz. En 2021, la facture énergie de la commune représentait 440 000 euros. Cette année, elle atteint 800 000 euros. Ce qui fait 360 000 euros supplémentaires qu'il va bien falloir trouver. Alors, que peut faire la commune ? Baisser la température des bâtiments publics de quelques degrés ne suffira pas vu l'ampleur de la facture. Pour Sandra Fischer-Junck, maire (SE) de Wissembourg, il y aura des choix délicats en perspective. Elle l'explique au micro du 20H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. À Marlenheim, une autre commune du Bas-Rhin, c'est la même situation. Le contrat d'approvisionnement en gaz est arrivé à son terme. Et le prochain sera beaucoup plus onéreux. Pour Daniel Fischer, maire (SE), sans aide de l'Etat, l'augmentation des impôts locaux sera inévitable. Le seul aspect positif de la situation sera peut-être l'accélération de la transition énergétique. Certains pensent à tout changer et à passer aux bois par exemple. En attendant, les compteurs tournent et les factures s'envolent. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings