Facture faramineuse d'électricité : ils gagnent contre leur fournisseur

Pendant des mois, Antony et son mari ont fait des cauchemars au sujet de leur facture d'électricité. Tout commence cet été 2023, lorsqu'ils reçoivent une régularisation anormalement élevée. Selon leur fournisseur, ils auraient plus consommé que d'habitude. Ils ont même contracté un crédit pour payer la somme au cas où. Mais après des mails, des lettres recommandées, des appels réguliers à leur fournisseur, ils ont obtenu gain de cause il y a quelques jours. Leur facture est passée de 4 252 euros à 312 euros. Comme Antony et son mari, 100 000 personnes auraient été concernées, avec des sommes parfois astronomiques. Le fournisseur n'avait tout simplement pas appliqué le bouclier tarifaire, censé protéger les consommateurs de ce type de hausse. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont été remboursés, mais certains attendent encore. Contactée, la société Eni n'a pas répondu à nos questions. Que faire si vous pensez être victime d'une erreur de facture ? Pour Me Emma Leoty, avocate en droit de la consommation au barreau de Paris, la priorité est de contacter votre fournisseur pour lui demander des explications. En cas d'augmentation du tarif, l'entreprise doit vous prévenir de façon très claire, un mois à l'avance. De votre côté, vous avez trois mois pour changer de fournisseur, sans aucun frais. TF1 | Reportage P. Corrieu, I. Blonz, P. Gardet