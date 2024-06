Factures d'énergie : attention aux frais de résiliation

Il y a un an et demi, une copropriété de 90 appartements change de fournisseur d'énergie, face à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité. "Nous avions un écart de l'ordre de 50 000 euros en moins, en changeant de fournisseur.", s'exprime Franck Tajiri, syndic de copropriété et administrateur de biens de l'agence immobilière "LMHT". Il croyait faire une bonne affaire, mais après quelques mois, le syndic reçoit une mise en demeure qui les invite à régler une somme de 69 248,46 euros, au titre des frais de résiliation. Ce sont les propriétaires qui pourraient bientôt avoir à payer plusieurs centaines d'euros chacun. La pratique est légale. Ces frais de résiliation sont prévus dans les contrats et concernent les copropriétés, les artisans et les entreprises. C’est notamment le cas de celles qui sont très énergivores, comme les boulangeries. Mais à quoi correspondent ces frais de résiliation ? Pourquoi les fournisseurs d'énergie les réclament-ils ? Le médiateur de l'énergie recommande aux syndics de copropriété et aux entreprises de bien lire les conditions générales de vente, parfois noyé au milieu de quinze pages de contrats. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Mignard, T. Valtat