Faillite dans le bâtiment : auront-ils leur maison ?

Une maison de 90 mètres carrés pour 130 000 euros, voilà le rêve que s'était offert Roman Bardu, une future propriétaire. Avec son compagnon, elle devait même y emménager d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, avec le dépôt de bilan du constructeur, c'est un sentiment de gâchis. La situation est partagée par une centaine de clients au total. Dans un lotissement, où les travaux sont un peu plus avancés, Rémi Bertrand, un autre futur propriétaire, est lui aussi dans l'attente. Mais quelles sont les solutions proposées ? Comme le prévoit le contrat de vente, un nouveau constructeur sera bientôt désigné pour reprendre les chantiers, avec une franchise de 5 % du montant de la maison. Né dans les années 80, le constructeur de maisons individuelles, Maisons BATIDUR, a fait faillite, à cause de la hausse des matières premières, alors que des contrats ont été signés avant la crise. Une liquidation, qui se solde également par le licenciement des 22 salariés, et des sous-traitants qui n'ont pas été payés. Des perspectives compliquées de la vie de beaucoup de professionnels, et qui vont fragiliser le secteur du bâtiment pour cette année 2024. TF1 Reportage | C. Parédèz, E. Sarre