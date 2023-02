Faillite de Made.com : la colère des clients

Sous la télévision, le canapé n’est jamais arrivé. Nous sommes alors en automne 2022, et le site Internet, sur lequel ce studio de photographie a acheté le fameux canapé, s'apprête à déclarer faillite. Made, c’est le nom de l’entreprise en faillite, a ainsi lésé plusieurs centaines de clients. Made a fait payer la totalité des achats aux clients, qui se retrouvent aujourd’hui sans recours. Une plainte en action collective sera donc déposée cette semaine. "La vraie colère, c’est celle de législatives, ce manque de garantie qui a été imposé au consommateur qui se retrouve sans assurance en fin de garantie. C’est vraiment une difficulté.", dit Maître Emma Leoty, avocate des plaignants contre « Made.com ». L’autre difficulté, c’est la liquidation, car pour éponger les dettes de "Made", les 141 000 pièces de stock de l'entreprise ont été vendues tout à fait légalement par un liquidateur judiciaire. L’acheteur est français, il s’appelle Noz, c’est un destockeur. Depuis samedi, dans certains de ses magasins, on retrouve les colis de Made. Parmi ces colis, certains ont déjà été vendus une première fois sans jamais être livrés aux acheteurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, D. de Araujo, M. Derre