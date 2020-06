Faillites : ces entreprises victimes du Covid-19

David Waxin, le cofondateur d'un magasin d'ameublement et de décoration à Wattignies dans le Nord, est obligé de liquider son entreprise. Il n'a pas voulu s'endetter pour passer la crise. Pascal et Benoît, les propriétaires d'un espace de loisirs sportifs à Pornic en Loire-Atlantique, ont demandé un prêt garanti par l'État que la banque leur a refusé. Ils espèrent échapper à une fermeture définitive.