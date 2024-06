Faire barrage au RN : que reste-t-il du Front républicain ?

La mobilisation contre le Rassemblement National s'affiche dans les rues d'Amiens (Somme). Le parti de Marine Le Pen n'a jamais remporté aucune des deux circonscriptions de la ville. Mais pour la première fois, il est arrivé en tête aux dernières Européennes. Lorsque des militants du Nouveau Front Populaire font campagne, un argument s'invite très vite dans leur conversation, celui de faire barrage au RN. Cet argument est bien accueilli dans la ville, mais même pour les électeurs inquiets de la percée du RN, le barrage ne va plus forcément de soi. Et quand ce n'est pas l'Union de la gauche, c'est le camp présidentiel qui fait office de repoussoir. Jamais, le Front républicain n'a semblé aussi fissuré. Il y a des électeurs qui pourraient voter blanc en fonction du duel au second tour, mais il y a aussi tous ceux qui n'iront même pas aux urnes. Dans le quartier d'Amiens nord, une petite ville de 22 000 habitants, un électeur sur trois s'est déplacé lors des dernières élections européennes. Ils sont réticents à aller voter malgré les différentes sensibilisations. On constate aussi que le Rassemblement national n'inquiète plus comme avant. Y a-t-il une forme de résignation ou de lassitude chez les habitants du quartier face à cette impression de toujours faire barrage au RN ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, P. Bouffard