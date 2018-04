Comment faire pour bien choisir son séjour linguistique ?

Année après année, leur succès ne se dément pas. Nos jeunes se ruent de plus en plus sur les séjours linguistiques. Près de trois cent mille des ados tentent chaque année les différentes formules de séjours linguistiques, pour perfectionner surtout leur anglais. Le prix de ce voyage initiatique varie entre mille cinq cents et deux mille cinq cents euros pour une quinzaine de jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.