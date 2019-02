Faire du sport : un médicament efficace

On connaît depuis longtemps les effets bénéfiques du sport sur la santé. Une toute nouvelle étude de l'Inserm, l'Institut pour la Recherche Médicale, nous confirme que la pratique d'une activité physique régulière permet de prévenir et de mieux traiter certaines maladies graves. Des séances sont prescrites par les médecins de l'Institut du Cancer Gustave Roussy, en parallèle avec les habituelles chimiothérapies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.