Faire travailler les enfants à la maison, pas si simple

Depuis lundi matin, tous les établissements scolaires sont fermés. De la maternelle à l'université, treize millions d'élèves vont donc rester à la maison. Ils devront travailler à distance, la plupart du temps via une plateforme Internet ou grâce à des cours photocopiés. Mais sans professeur ni emploi du temps, comment vont-ils s'organiser ?