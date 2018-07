Faire un don en achetant

Cela vous est peut-être déjà arrivé que l'on vous propose d'ajouter une petite somme d'argent, au moment de régler vos achats à la caisse de votre super marché. Il s'agit d'un don reversé à des associations. Les entrepreneurs s'y mettent aussi. Ils sont nombreux à faire don d'un pourcentage de leur vente. Nous donnons de plus en plus. L'année 2017, 7,5 milliards d'euros ont été récoltés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.