Fait maison : enfin la transparence au menu ?

Une vingtaine de restaurants se côtoient dans la rue touristique du 2e arrondissement de Paris. Autant de menus sont affichés à l'extérieur, mais rares sont ceux qui mentionnent des plats faits maisons, Faute d'affichage clairs, il est difficile de choisir. Les restaurateurs auront bientôt l'obligation d'afficher un logo sur la carte, en face des plats industriels ou surgelés qu'ils proposent. Ceux qui fabriquent déjà tout sur place, s'en félicitent. "Ça peut nous faire sortir du lot et ça va aider ceux qui font du fait maison et des produits frais. Donc,oui, forcément et peut-être que ça portera du tort à ceux qui ne le font pas.", appuie Thibault Lussignol, gérant du restaurant Alma. La grande majorité des restaurateurs n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Certains l'avouent, il est difficile de garantir du 100 % fait maison et certains consommateurs détectent déjà les restaurants trompeurs. L'objectif de cette initiative est de gagner en clarté sur la carte et en qualité dans l'assiette, car la France recule dans les classements gastronomiques. La mesure pourrait être appliquée dès la fin d'année 2024, ou au plus tard en 2025. TF1 | Reportage N. Pellerin, F. Chadeau, H. Massiot