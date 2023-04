Falaises de la Somme : des éboulements en série inquiétants

Une entaille dans la paroi et quelques roches effondrées. Il y a quelques jours, un pan de falaise de quinze mètres de long et un mètre de profondeur s'est décroché à Ault. Dans leur chute, les pierres ont réveillé les habitants, qui ont cru qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. L'érosion du calcaire serait à l'origine de cet effondrement. En moyenne, 70 cm de falaise disparaissent tous les ans. Dans cette commune, une digue a été construite dans les années 80, mais elle ne protège pas un lotissement installé à quelques mètres du bord de la falaise et d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale, qui est désormais prêt à basculer dans le vide. Personne ne connaît exactement les dimensions exactes de ce blockhaus. Marie l'a connu avant qu'il ne soit enfoui sous la terre. "On peut, au moins, monter à quinze personnes dessus, debout. Il est énorme", témoigne-t-elle. D'après les prévisions des géologues, la maison de Marie et son époux devait exister encore un siècle. Avec cet éboulement, tout s'accélère. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette