Falaises d'Étretat : les chutes mortelles se multiplient

L'accident a eu lieu sur un sentier de randonnée, en flanc de falaise. À Étretat, beaucoup de touristes ne résistent pas à l'envie de s'approcher à maximum du bord pour prendre une photo, malgré les panneaux d'avertissement et quelques barrières de sécurité. Le long du littoral, les accidents liés à des comportements à risque et notamment sur les photos se multiplient. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance, car le danger s'accentue avec l'érosion. "La matière, c'est de la craie, c'est très friable, et avec le corps d'un humain, ça peut s'effondrer", rappelle le Lieutenant Guillaume Casada, officier de communication des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime. Chaque année, les falaises d’Étretat reculent de 20 cm en moyenne. Pour de nombreux randonneurs, les sentiers toujours plus proches du vide devraient être sécurisés. "Il n'y a pas assez de barrières de sécurité tout le long de la falaise", déplorent certains d'entre eux. Dans certaines communes du littoral, les agriculteurs doivent déplacer les clôtures pour élargir les sentiers et les éloignés des falaises. "Ça n'empêchera pas non plus les gens d'aller faire un selfie au bord. Les gens seront toujours attirés par le bord comme ça actuellement", dit François Lethuillier, agriculteur et adjoint au maire de Bénouville (Seine-Maritime). Autres solutions plus efficaces, fermer les parties dangereuses des sentiers, car l'enjeu est aussi de préserver le charme naturel des falaises. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Lemesle