Famille Delon, la riposte d'Alain-Fabien

Au départ, un simple échange entre un père et sa fille. Enregistrée à leur insu, par le fils cadet Alain-Fabien, leur conversation postée le soir du 7 janvier, sur son compte Instagram, a déjà été écoutée par plus de 350 000 personnes. L’échange datait du vendredi 5 janvier soir, selon Alain-Fabien, se déroule au domicile de l’acteur, alors que le jeune fils s’est éclipsé en laissant son téléphone en mode enregistrement. Les réponses d’Alain Delon sont inaudibles. “Tu as ouvert la boîte de pandore”, écrit Alain Fabien, une manière de répondre à sa sœur, invitée le soir du 8 janvier, sur le plateau de TF1. Accusée par Anthony, son grand frère, de vouloir domicilier son père en Suisse pour des raisons fiscales, elle se défend et évoque des raisons médicales. Sans surprise, Anthony Delon salue la démarche de son frère. L’enregistrement nous écrit-il : "Il fait toute la lumière sur la double personnalité d'Anouchka, sur la violence verbale dont elle est capable et les mensonges qu'elle a colportés." Face à ce nouveau déballage, Anouchka préfère garder le silence. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, E. Levy