Famille : Être parent, ça s'apprend !

Près de 767 000 enfants sont nés en 2017 sur tout le territoire national. Pour les parents, c'est évidemment un bonheur indicible, mais également un saut dans l'inconnu, pour lequel il n'existe aucun mode d'emploi. De ce fait, 11 départements ont mis en place un dispositif baptisé "Panjo" pour venir en aide aux jeunes parents. A Metz, une jeune femme de 22 ans qui est entrée dans son quatrième mois de grossesse recevait régulièrement la visite d'une sage-femme. Un accompagnement à la carte qui enquête sur ses besoins de future mère. Cette visite à domicile sera effectuée jusqu'aux six mois de l'enfant.