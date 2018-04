Famille royale britannique : un troisième enfant pour Kate et William

Kate Middleton, épouse du prince William, a accouché d'un petit garçon ce lundi 23 avril au St Mary's Hospital à Londres. C'est ce qu'a annoncé le Kensington Palace dans un communiqué, précisant que l'enfant et sa mère vont bien. C'est le troisième enfant du couple, et son nom sera annoncé "en temps voulu". Le bébé royal prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.