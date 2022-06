Famille royale : qui sera de la partie autour d'Elizabeth II ?

Jeudi 2 juin, les regards du monde entier se tourneront vers Buckingham Palace. C'est depuis le balcon que la reine saluera la foule avec sa famille. Mais cette année 2022, certains membres n'apparaîtront pas à ses côtés. Pas de cérémonie du balcon pour Harry et Meghan qui sont en mauvais termes avec la reine depuis leur départ aux États-Unis. Au total, 18 membres de la famille royale devraient être présents. Notamment le prince Charles et sa femme Camilla, William, Kate et leurs enfants, ou encore la princesse Anne, fille d'Elizabeth II. Autre absent, le prince Andrew. Accusé d'agression sexuelle, il n'a pas été convié par sa mère, Elizabeth II. Ce jeudi 2 juin 2022, la journée sera aussi marquée par la cérémonie du salut royal dans la cour Horse Guard Parade. Un passage en revue des troupes militaires que la reine assure depuis 1953 et son couronnement. Mais selon les médias britanniques, elle ratera cette cérémonie pour la première fois en 70 ans de règne. Diminuée physiquement, elle préfère laisser sa place à son fils Charles, sa fille Anne et son petit-fils William qui seront chargés de la représenter. Les quatre jours de festivités s'achèveront dimanche par un pique-nique géant organisé dans les parcs et les rues à travers tout le Royaume-Uni. Des millions de personnes sont attendues. Et ce n'est pas la pluie prévue ce week-end qui les décourage. Preuve du flegme des Anglais, qui sont prêts à tout pour célébrer leur reine. T F1 | Reportage J. Cressens, R. Reverdy.