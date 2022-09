Famille royale : toutes les questions que vous posez

Les us et coutumes de la monarchie britannique sont parfois surprenants et déroutants. Ces traditions existent depuis plusieurs siècles. Le 20H de TF1 va vous aider à tout comprendre. Pour commencer : où vont vivre Charles III et Camilla ? Entre ses propriétés adorées comme Highgrove dans la campagne anglaise et celle héritée de la reine, le nouveau souverain est propriétaire d'une dizaine de châteaux et manoirs. Mais un lieu s'impose à lui, du moins pour son bureau comme l'explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue. "Buckingham, pour le monde entier, reste le lieu du pouvoir, le lieu de toutes les grandes cérémonies familiales. Il est donc très difficile pour lui de ne pas y habiter. C'est exactement la même chose pour la reine Elizabeth. Elle n'aimait pas du tout. C'est quand même une immense baraque mal chauffée avec des courants d'air partout. Et on disait quand même certaines colonies de rats et souris", dit-elle. Mais la résidence royale est en pleine rénovation. Et les travaux devraient encore durer 5 ans. Mais que va-t-il faire de ses journées ? Qu'est-ce qu'un engagement du roi ? Son rôle politique est limité, mais il rencontrera tous les mercredis, la Première ministre britannique. Son emploi du temps royal sera rempli d'obligations officielles et surtout caritatives. Elizabeth II était la marraine de 800 associations. Question plus insolite : l'hymne "God Save the King" est-il français ? Nous a-t-on volé une musique composée pour Louis XIV ? "C'est possible, mais ce n'est pas prouvé. Il est beaucoup plus probable qu'une des prières qui était chère à Louis XIV qui était fait quasiment à la fin de chaque service et qui se terminait par Dieu sauve le roi. Donc, les paroles de "God Save the King" soient inspirées d'une prière française", estime Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Enfin, le saviez-vous ? Les cygnes du royaume sont la propriété exclusive du souverain. Il existe de nombreuses traditions. Nos voisins britanniques ont encore de quoi nous surprendre. TF1 | Reportage M. Guénégan, E. Dubois, N. Murviedro